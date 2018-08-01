Стратегический сбор

Кластер в Верх-Тулинском сельсовете, интернет-ресурс для фермеров, ЭКО в животноводстве — свои предложения в стратегию «Сибирское лидерство» авторы обсудили с Андреем Травниковым

На протяжении многих лет новосибирцы сигнализировали власти, что готовы быть активными участниками процесса формирования решений. И вот региональная власть откликнулась на народный порыв, пригласив жителей области вносить предложения в стратегию развития региона.

Акцент поставлен на лидерстве: Новосибирской области предстоит возглавить топ сибирских регионов по темпам экономического развития, уровню социального благополучия и комфортабельности проживания.

Земляки охотно приняли участие в народном сборе предложений. Каждую неделю счет увеличивается на сотни. С начала мая количество анкет выросло до трех тысяч.

Предложения участников проекта «Сибирское лидерство», похоже, можно будет выпускать многотомником, где отдельными главами вписаны тезисы о том, что нужно сделать в здравоохранении и ЖКХ, в сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и так далее. Поступающие пожелания охватывают практически все сферы жизни. Среди авторов академики, стартаперы, учителя, бизнесмены, инженеры, ветеринарные врачи и фермеры.

Спасибо за отклик

На минувшей неделе в правительстве Новосибирской области глава региона встретился с участниками проекта и поблагодарил каждого, кто поддержал его инициативу — именно с подачи Андрея Травникова и стартовал народный сбор предложений.

— Мы хотели получить рабочий, реальный документ, именно поэтому вовлекли в работу над стратегией широкий круг экспертов, общественников, представителей различных профессиональных ассоциаций. В какой-то момент решили, что этого недостаточно, нужно дать возможность и жителям региона, обычным гражданам, высказать свое мнение, а иногда даже и сформулировать предложения. Считаю, это получилось. И очень приятно, что сельские районы также проявили очень высокую активность. Если посмотреть на соотношение количества предложений и количества жителей, я бы сказал, что селяне были более активны.

Что волнует земляков?

На встрече с авторами предложений Андрей Травников отметил, что обратная связь подобного рода очень ценна для новосибирских властей.

— Были затронуты темы, которые по результатам социологических опросов, результатам исследований экспертов и ученых не выходили на первые строчки, тем не менее в анкетах эти темы ярко звучали, — сказал Андрей Травников.

Сельские участники встречи говорили на тему АПК. Так, Алексей Иовенко, ветврач из Искитимского района, высказался за усовершенствование системы иммунопрофилактики молодняка КРС, УЗИ-диагностику маточного поголовья, трансплантацию эмбрионов.

От Новосибирского района поступило предложение о создании производственного кластера на территории Верх-Тулинского сельсовета, но для этого необходимо выделить земельный участок, решить инфраструктурные вопросы, чтобы инвесторам было максимально комфортно заходить на площадку и развивать там производство. Андрей Травников внимательно выслушал эту идею, предложив в случае определения участка земли, пригодного для создания кластера, совместно с районной администрацией подготовить документацию. Правительство поддержит, проект полезный и нужный с точки зрения инвестпривлекательности территории.

Поразило, насколько масштабно мыслят участники проекта, по-государственному, и насколько ясно и комплексно понимают, как решать ту или иную задачу.

Хорошая идея

Руководитель области сразу отмечал самые интересные идеи. Высказал свою реакцию на предложения и в Интернете. Так, на своей страничке в соцсетях глава региона на следующий день написал: «Вчера встретился с авторами самых интересных предложений в стратегию развития региона. Приятно было познакомиться с такими увлеченными и по-настоящему переживающими за будущее области людьми. 23-летняя Лидия Дудка из Татарского района — молодой фермер, не понаслышке знает о проблемах сельского хозяйства. Ее идея — создание единой информационной площадки для всех, кто уже занимается или только планирует заниматься фермерством. Идея хорошая, такой ресурс не только позволит в одном месте узнавать актуальную информацию, но и поможет с юридическими и прочими вопросами. Подумаем, как воплотить это предложение в жизнь».

В следующем номере «Советской Сибири» мы познакомим читателей с молодым фермером из Татарского района: как и почему она решила заняться сельским хозяйством, что подтолкнуло ее к участию в сборе предложений в стратегию.

Напомним, что сбор предложений решено продлить до сентября текущего года. Одновременно эксперты начали анализировать поступающие идеи, вносить предложения и инициативы в главный программный документ регионального развития. Формирование стратегии должно завершиться к концу 2018 года.

Говорят авторы предложений

Светлана ТЮРБЕЕВА:

— Я работаю непосредственно в сельском хозяйстве, знаю, какие есть проблемы. Нашим производителям необходимо дать зеленый свет. Если детализировать, то я предлагаю учесть положительный и отрицательный опыт СССР в планировании экономики сельского хозяйства, то есть государство должно быть заказчиком у производителей определенных объемов и видов продукции. Излишки же производитель может реализовывать на свое усмотрение и риски.

Алексей ИОВЕНКО:

— Основная проблема — это то, что у нас низкая закупочная цена молока. Себестоимость молока высокая. Соответственно, некоторые хозяйства срабатывают просто в ноль. Надо решать вопрос повышения цены, отсюда будет прибыль хозяйствам, можно будет реконструировать помещения, закупать скот, платить достойную заработную плату специалистам.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №31 от 1 августа 2018 года