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Двое саратовцев украли из интим-магазина приспособление для БДСМ-игр
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Двое саратовцев украли из интим-магазина приспособление для БДСМ-игр 

САРАТОВ24 48 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Кража произошла улице Лисина дом 6. В интим-магазине была совершена кража хлопалки — ударного приспособления для БДСМ. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», предмет не первой необходимости понадобился двум посетителям — мужчинам в возрасте примерно 40-45 лет. Момент кражи попала в обзор камеры видеонаблюдения, установленной в зале. Пока один из приятелей отвлекал продавца, другой в это время, рассматривая товар, взял хлопалку и положил в задний карман, после чего граждане скрылись.
Всем, кто опознал мужчин на видео, просьба обратиться в Кировский отдел полиции Саратова.
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