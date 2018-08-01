Двое саратовцев украли из интим-магазина приспособление для БДСМ-игр

Кража произошла улице Лисина дом 6. В интим-магазине была совершена кража хлопалки — ударного приспособления для БДСМ. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», предмет не первой необходимости понадобился двум посетителям — мужчинам в возрасте примерно 40-45 лет. Момент кражи попала в обзор камеры видеонаблюдения, установленной в зале. Пока один из приятелей отвлекал продавца, другой в это время, рассматривая товар, взял хлопалку и положил в задний карман, после чего граждане скрылись.