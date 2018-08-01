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Самозанятых уберут из ТК РФ
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Самозанятых уберут из ТК РФ 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Минтруд предлагает вывести самозанятых граждан из-под действия трудового кодекса. Соответствующие поправки к ТК РФ размещены на портале проектов нормативных правовых актов.
Поясняется, что деятельность самозанятых граждан, как правило, ведётся в обход оформления трудовых отношений, что препятствует контролю за соблюдением трудового законодательства, отмечает «Газета.ру».
Сейчас проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, а также находится на стадии общественного обсуждения. Определением статуса самозанятых граждан занимается Минюст РФ, а Минфин готовит поправки для упрощения процедуры регистрации этой категории лиц и созданием условий для предоставления им налоговых льгот, отмечает Ura.ru.
Самозанятыми гражданами на сегодняшний день принято считать лиц, оказывающих услуги по репетиторству, уходу за детьми или больными, уборке и ряду других видов деятельности, которые чаще всего осуществляются без оформления трудовых отношений, пишут «Известия». Из-за отсутствия договора найма на работу работодатель не может выполнять свои обязанности, предусмотренные ТК РФ.
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