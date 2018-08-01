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Индия добилась освобождения более 20 своих рыбаков в Иране
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Индия добилась освобождения более 20 своих рыбаков в Иране 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг — РИА Новости. Индия добилась освобождения более 20 своих рыбаков, незаконно находившихся на территории Ирана, сообщила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.
"Я счастлива сообщить, что 21 индийский рыбак из штата Тамилнад, которые оказались в бедственном положении в Иране, были освобождены совместными усилиями посольства Индии в ИРА и нашего консульства в Бендер-Аббасе", — написала Сварадж в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter. По словам министра, рыбаки вернутся в Ченнаи 3 августа.
В свою очередь, как рассказала главный министр Тамилнада К. Паланисвами, более полугода назад рыбаки начали работать на одну из иранских компаний, которая впоследствии отказалась выплатить им зарплату. Отчаявшись после долгих тяжб получить законное вознаграждение, индийцы потребовали от работодателя вернуть их домой, на что им также ответили отказом. В дальнейшем пребывание рыбаков на территории Ирана стало нелегальным.
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