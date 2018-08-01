Задержали подозреваемых в убийстве бойца «Донбасса»: Один из них — из «Азова»

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

«Мы установили, что четверо лиц, пребывавших в нем (остановленном авто — ред.), причастны к убийству жителя Бердянска . Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый подозреваемый. На сегодняшний день все пятеро задержаны», — заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин

В то же время, журналист Юрий Бутусов распространил фото человека, по его информации, лично стрелявшего в Олешко.

«Свидетель преступления против Виталия Олешко его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели. Кто что-либо знает об этом преступнике — нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков», — написал он.

Позже стало известно имя человека на фото. Им оказался Артём Матюшин, о чем сообщил экс-боец батальона «Торнадо» Николай Цукур

«Это Артём Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении «Торнадо». Артём в батальоне прошёл курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием. В 2015 году были задержаны семь бойцов Торнадо и командир Онищенко Руслан . Я как первый заместитель командира Торнадо возглавил батальон. С личным составом был выведен из зоны АТО в город Боярка , Киевской обл. Со всем личным составом проводили беседы руководство МВД и лично Вадим Троян . Часть бойцов перешли в полк «Миротворец». Артём Матюшин, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан перешли в полк «Азов». И не просто перешли, а ночью загрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу «Торнадо», — отметил он.

По словам Цукура он обратился к Трояну с рапортом об исчезновении бойцов и оружия. Однако тот рапорт не принял.

«Сказал, что оружие у него, а бойцов он перевёл в подразделение Азов . На сегодняшний день их судьба неизвестна. Артём у себя на странице в ФБ о Торнадо не вспоминает, а постит «НацДружины». Выводы делайте сами. Что знал, изложил в посте», — резюмировал Цукур.

Вчера в Бердянске выстрелом в упор был застрелен экс-боец батальона «Донбасс» Виталий Олешко, известный под позывным «Сармат». Местные СМИ его подозревали в рейдерстве и вымогательстве у местных фермеров.