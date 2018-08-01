В Финляндии около 55 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Авария в системе центрального водоснабжения произошла 30 июля ввиду резкого снижения давления, которого не хватало для подачи воды в дома.

"Все проблемы устранены в течение ночи. Сегодня начинается обеззараживание. Затем возьмут пробы воды, которые должны полностью соответствовать требованиям. Все ограничения для жителей сохраняются", — рассказал руководитель местного водоканала Аки Артимо.

В Наантали и Райсио жители могут получить питьевую воду как минимум в трех пунктах выдачи. Всех нуждающихся в особенных потребностях, связанных с водой, например людей пожилого возраста, инвалидов и других лиц, власти просят обращаться к ним за помощью.

Ожидается, что запрет на использование водопроводной воды будет снят к пятнице.