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В Финляндии около 55 тысяч человек остались без воды из-за аварии
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В Финляндии около 55 тысяч человек остались без воды из-за аварии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг — РИА Новости. Около 55 тысяч жителей городов Наантали и Райсио на юго-западе Финляндии остаются без питьевой воды из-за аварии в системе водоснабжения города, сообщает в среду государственная телерадиокомпания YLE.
Авария в системе центрального водоснабжения произошла 30 июля ввиду резкого снижения давления, которого не хватало для подачи воды в дома.
"Все проблемы устранены в течение ночи. Сегодня начинается обеззараживание. Затем возьмут пробы воды, которые должны полностью соответствовать требованиям. Все ограничения для жителей сохраняются", — рассказал руководитель местного водоканала Аки Артимо.
В Наантали и Райсио жители могут получить питьевую воду как минимум в трех пунктах выдачи. Всех нуждающихся в особенных потребностях, связанных с водой, например людей пожилого возраста, инвалидов и других лиц, власти просят обращаться к ним за помощью.
Ожидается, что запрет на использование водопроводной воды будет снят к пятнице.
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