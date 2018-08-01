Установлены сроки летне-осенней охоты на территории Рязанской области

на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь в период с 18 августа по 15 ноября;на боровую дичь в период с 18 августа по 31 декабря.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (далее — подружейные собаки) осуществляется в следующие сроки:

на болотно-луговую дичь с 25 июля по 15 ноября;на боровую, полевую и степную дичь с 5 августа по 31 декабря.

Минприроды напоминает, что на территории Рязанской области обитает дичь, относящаяся к боровой: глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп.

Болотно-луговая дичь: дупель, бекас, травник, чибис, тулес, хрустан, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш.

Водоплавающая дичь: гуси, казарки, утки, лысуха, камышница.

Степная и полевая дичь: серая куропатка, перепел, саджа, фазаны, голуби и горлицы.