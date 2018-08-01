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Установлены сроки летне-осенней охоты на территории Рязанской области
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Установлены сроки летне-осенней охоты на территории Рязанской области 

АиФ Рязань 53 минуты назад
Охота в Рязанской области открыта:
на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь в период с 18 августа по 15 ноября;на боровую дичь в период с 18 августа по 31 декабря.
Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (далее — подружейные собаки) осуществляется в следующие сроки:
на болотно-луговую дичь с 25 июля по 15 ноября;на боровую, полевую и степную дичь с 5 августа по 31 декабря.
Минприроды напоминает, что на территории Рязанской области обитает дичь, относящаяся к боровой: глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп.
Болотно-луговая дичь: дупель, бекас, травник, чибис, тулес, хрустан, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш.
Водоплавающая дичь: гуси, казарки, утки, лысуха, камышница.
Степная и полевая дичь: серая куропатка, перепел, саджа, фазаны, голуби и горлицы.
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