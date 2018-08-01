Полиция Алматы проводит рейды по авторынкам после убийства Дениса Тена

Тотальная проверка. Полицейские Алматы проводят рейды по авторынкам, пытаясь установить цепочку поставок краденых запчастей. Торговые точки стали проверять после убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена из-за пары автомобильных зеркал. Подробности в — материале корреспондента телеканала «МИР 24» Кирилла Харламова.

Задача полицейских — узнать, где и кто торгует крадеными запчастями. Полицейские, военнослужащие Нацгвардии и криминалисты оцепили популярный рынок. Проверили документы на товар и разрешения на торговлю. Итог — около сотни задержанных.

Еще одна известная точка:15 пар зеркал оказались краденными — документы на них продавец показать не смог.

После таких рейдов полицейские находят выброшенные запчасти. Говорят, в спешке торговцы бросают краденое. Преступный бизнес давно налажен. В правоохранительных органах о проблеме знают. Уверяют: авторынки проверяли и раньше.

«Прошлись по рядам с участковым инспектором. Его все узнают, с ним все здороваются. Все потому что, как утверждают продавцы, они каждый день приходят, проверяют на предмет каких-то краденых вещей», — говорит официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек

Подержанными деталями торгуют и честные продавцы. Но они проблем с законом иметь не хотят, работают годами, об имидже заботятся. На каждую запчасть есть свой сертификат.

«Мы, согласно законодательству, делаем все возвраты в течение установленные законом времени. Никаких проблем не возникают. Мы всем клиентам даем чеки, квитанции», — заверил продавец автомобильных запчастей Дмитрий Глушков

Спрос на запчасти с авторынков немаленький. Бывшие в употреблении видеорегистраторы, антирадары, фары, зеркала намного дешевле новых, особенно на дорогие машины — Lexus, Toyota, Mercedes. Они становятся объектами внимания воров чаще других.

«Получается, что новые зеркала, которые сняли с машины Дениса (Тена — прим. ред.), стоят 60 тысяч. Если вы поедете на разбор куда-то, или в «Кар-Сити», то вы найдете их там в полтора раза дешевле. Может за 40, может за 30 тысяч», — отметил председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

У общественников есть претензии к полицейским. Особенно острыми они стали после убийства фигуриста Дениса Тена, которого ножом смертельно ранили автоворы.

«В три часа дня снимают зеркала и спокойно уходят. Значит, они считают, что это возможно, с ними ничего не будет. Значит, кто-то «крышует», как сейчас модно выражаться. Почему милиция, которая на сегодня получает все от государства — машины, кадры, финансирование в пределах возможности государства — не принимает эффективных решительных мер?», — недоумевает председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов.

Пока никакого решения нет — понять, краденые ли детали, обычному покупателю невозможно. Автолюбители сами придумывают, как уберечь имущество от воров. С машины Кристины Санаровой тоже недавно сняли зеркала. Обращаться в полицию девушка не стала. Считает, что найти запчасти все равно не получится.

«Свои зеркала не узнала. Я поняла, что теперь нужно на свои зеркала ставить гравировку, чтобы их не могли продать», — рассказала автолюбительница.

Вместе идем к гравировщику. Николай помогает автолюбителям. Он уверен: опознавательные знаки злоумышленников остановят.

«Воришка нацелен на то, чтобы украсть пустые зеркала — их он 100% украдет. А если уже есть какая-то надпись, маркировка, гравировка, то он уже задумается: зачем они потом нужны, если их не продать», — пояснил гравировщик Николай Цой.

Лазером на деталь наносят номер автомобиля или VIN-код. Зеркальная поверхность при этом не страдает. Водителю гравировка тоже не мешает. Цена вопроса — четыре доллара за одно зеркало.

Даже если снимут, даже скупщики не купят, потому что будут знать, что зеркала ворованные.

Полицейские и эксперты сейчас едины в одном: решить проблему можно, но только если общество включится в процесс. Один из вариантов — не покупать подержанные детали, если на них нет документов.

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