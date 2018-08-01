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Как назвать новый бульвар в Ульяновске?
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Как назвать новый бульвар в Ульяновске? 

АиФ — Ульяновск 58 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Слышал, объявлен конкурс названий для нового бульвара в Засвияжье. Как принять участие?
Г. Ипполитов, Ульяновск
Отвечает и.о. замначальника главы города — начальник управления по строительству Сергей Гигирев:
— Действительно, администрация города предлагает ульяновцам принять участие в наименовании нового бульвара, который планируется обустроить на улице Юго-Западной, на участке между улицами Камышинской и Крефельдской, вдоль строящейся школы. Работы здесь решено начать уже в этом году, а завершить — в следующем, вскоре в ходе аукциона должна определиться подрядная организация.
Свои варианты названия жители могут присылать на электронную почту stroi@ulmeria.ru, оставить его в группах социальной сети «ВКонтакте» («Юго-Западный Ульяновск» и «Юго-Западный район»).
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