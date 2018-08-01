Как назвать новый бульвар в Ульяновске?

Слышал, объявлен конкурс названий для нового бульвара в Засвияжье. Как принять участие?

Отвечает и.о. замначальника главы города — начальник управления по строительству Сергей Гигирев:

— Действительно, администрация города предлагает ульяновцам принять участие в наименовании нового бульвара, который планируется обустроить на улице Юго-Западной, на участке между улицами Камышинской и Крефельдской, вдоль строящейся школы. Работы здесь решено начать уже в этом году, а завершить — в следующем, вскоре в ходе аукциона должна определиться подрядная организация.

Свои варианты названия жители могут присылать на электронную почту stroi@ulmeria.ru, оставить его в группах социальной сети «ВКонтакте» («Юго-Западный Ульяновск» и «Юго-Западный район»).