Развитие отрасли разведения свиней в городском округе Ньингчи

Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля / Синьхуа / — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай / всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.

На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.

В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.

Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.

На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.

В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.

Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.

На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.

В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.

Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.

На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.

В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.

Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.

На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.

В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.

Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.

На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.

В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.

Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.

На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.

В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.