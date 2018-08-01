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Развитие отрасли разведения свиней в городском округе Ньингчи
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Развитие отрасли разведения свиней в городском округе Ньингчи 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.
На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.
В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.
Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.
На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.
В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.
Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.
На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.
В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.
Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.
На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.
В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.
Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.
На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.
В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.
Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.
На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.
В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.
Ньингчи /Тибетский АР/, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ всеми силами поддерживают ведущие предприятия земледелия и скотоводства, в частности, отдельное внимание уделяется развитию отрасли разведения тибетских свиней.
На базе по выращиванию тибетских свиней в деревне Люсылан волости Чжула городского округа Ньингчи после реконструкции показатели разведения тибетских свиней по предварительным расчетам достигнут около 10 тыс. голов в год.
В Отраслевом парке по выращиванию тибетских свиней в уезде Гонгбогьямда уже закончили постройку исследовательского центра и других сооружений. Это лишь некоторые из принятых местными властями мер по поддержке отрасли разведения тибетских свиней.
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