В отдаленных районах Чукотки досрочное голосование начнется с 19 августа

ВЛАДИВОСТОК , 1 авг — РИА Новости . Жители труднодоступных населенных пунктов Чукотки смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора региона с 19 августа, сообщил РИА Новости представитель избиркома автономного округа.

"С 19 августа начинается досрочное голосование для жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Чукотки", — сказал собеседник.

По его словам, в среду на заседании комиссии был утвержден текст избирательных бюллетеней, а также установлено, что бюллетени избирком получит от газеты «Крайний Север» 5 августа, 6 августа их передадут в территориальные избирательные комиссии.

Всего на Чукотке, по данным на 1 июля 2018 года, зарегистрировано 32692 избирателя.