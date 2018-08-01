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В отдаленных районах Чукотки досрочное голосование начнется с 19 августа
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В отдаленных районах Чукотки досрочное голосование начнется с 19 августа 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Жители труднодоступных населенных пунктов Чукотки смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора региона с 19 августа, сообщил РИА Новости представитель избиркома автономного округа.
"С 19 августа начинается досрочное голосование для жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Чукотки", — сказал собеседник.
По его словам, в среду на заседании комиссии был утвержден текст избирательных бюллетеней, а также установлено, что бюллетени избирком получит от газеты «Крайний Север» 5 августа, 6 августа их передадут в территориальные избирательные комиссии.
В среду завершилась регистрация кандидатов на выборы губернатора Чукотки. Избирком зарегистрировал Юлию Бутакову, выдвинутую ЛДПР, выдвиженца от КПРФ Владимира Гальцова, Елену Половодову ("Справедливая Россия") и действующего губернатора Чукотки Романа Копина (ЕР). Депутаты думы Чукотского автономного округа 4 июня утвердили дату выборов губернатора автономного округа — 9 сентября.
Всего на Чукотке, по данным на 1 июля 2018 года, зарегистрировано 32692 избирателя.
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