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Москвичей приглашают выбрать самые полезные технологии для программы «Умный город — 2030»
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Москвичей приглашают выбрать самые полезные технологии для программы «Умный город — 2030» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители Москвы смогут поделиться своими идеями о векторах цифрового развития города с 1 по 10 августа на площадке crowd.mos.ru, у горожан будет возможность задать вопросы экспертам из правительства Москвы и крупных ИТ-компаний, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Москвичам предложили поделиться своими идеями об основных векторах цифрового развития мегаполиса, а также о технологиях, которые должны появиться до 2030 года. Обсуждение открыто на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа», — говорится в сообщении.
По словам представителя департамента информационных технологий города Москвы, горожане могут оставлять свои комментарии в разделах «Умный город», «Технологии будущего» и «Стратегические инициативы». Также жителям предлагают высказать мнение по поводу дальнейшего развития семи направлений стратегических инициатив: здравоохранения, образования, культуры, транспорта, городской среды и ЖКХ, социальной сферы и системы «Открытое Правительство».
«У горожан будет возможность задать вопросы экспертам из правительства Москвы и крупных ИТ-компаний. Например, обращения можно адресовать министру правительства Москвы, руководителю департамента информационных технологий Артему Ермолаеву и заместителю руководителя департамента информационных технологий города Москвы Алексею Чукарину», — отмечается в материале.
Для участия в дискуссии нужно пройти процедуру регистрации. Наиболее интересные предложения, полученные от пользователей, смогут войти в программу «Умный город — 2030». Во время обсуждения запланирован цикл вебинаров с участием разработчиков концепции и специалистов в области высоких технологий.
Ранее цифровую стратегию «Умный город — 2030» обсуждали с представителями профессионального ИКТ-сообщества — производителями софта программного обеспечения, операторами связи, представителями бизнеса в ИКТ-индустрии. Всего в обсуждении приняли участие более 20 тысяч экспертов и представителей бизнеса, а также органов исполнительной власти Москвы. Авторами проекта собрано порядка 500 конкретных предложений.
При внедрении новой стратегии планируется использовать восемь современных умных технологий. Это искусственный интеллект, интернет 5G, виртуальная/дополненная реальность, интернет вещей, блокчейн, 3D-печать, нейроинтерфейсы и большие данные (big data).
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