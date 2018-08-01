На озере Кабан умер лебедь

Публикация от Озеро Кабан (@kabanlake) 31 Июл 2018 в 9:22 PDT Вчера вечером на набережной озера Кабан не было развлекательных программ и музыки. На Среднем Кабане, недалеко от Центра гребных видов спорта, умер белый лебедь.

Госкомитет РТ по биоресурсам проведет экспертизу, чтобы установить причину смерти, а также пол и возраст птицы. Известно, что этот лебедь — не тот, который недавно дал потомство. С ним все в порядке (на видео он).

В ночь на 10 июля в парке «Черное озеро» собака напала на австралийских лебедей. Одиллия умерла, Зигфрида перевели в центр реабилитации хищных птиц. Скоро лебедь переедет в Камское Устье.

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