Ещё
На озере Кабан умер лебедь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На озере Кабан умер лебедь 

Казанский Портал 58 минут назад
Публикация от Озеро Кабан (@kabanlake) 31 Июл 2018 в 9:22 PDT Вчера вечером на набережной озера Кабан не было развлекательных программ и музыки. На Среднем Кабане, недалеко от Центра гребных видов спорта, умер белый лебедь.
Госкомитет РТ по биоресурсам проведет экспертизу, чтобы установить причину смерти, а также пол и возраст птицы. Известно, что этот лебедь — не тот, который недавно дал потомство. С ним все в порядке (на видео он).
В ночь на 10 июля в парке «Черное озеро» собака напала на австралийских лебедей. Одиллия умерла, Зигфрида перевели в центр реабилитации хищных птиц. Скоро лебедь переедет в Камское Устье.
Читайте также:
Казанцы сомневаются, что в смерти Одиллии виноваты собаки
На озере Кабан появилась чомга. Она громко кричит «куа»
Казанский Портал: последние новости
«Бергәләшеп алга!». Саетова стала помощником Фаттахова Вандалы «прогулялись» по парку «Калейдоскоп» В КФУ установят телескопы, чтобы казанцы увидели противостояние Марса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал177
Лепс ударил Аллу Михееву335
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»112
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение