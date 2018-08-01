В студии «Реальный репортер» прошел кастинг на ведущих «Прогноза погоды»

Мальчишки и девчонки района Ясенево с радостью занимаются в студии журналистики, которая работает при центре спорта и досуга «СОЦ-ИН».

В понедельник в учебной студии «Реальный репортер» жизнерадостные, обаятельные девочки попробовали себя в роли ведущих «Прогноза погоды».

Было весело, познавательно и увлекательно. Претендентки замечательно справились с поставленной задачей — не боялись камеры, четко и без ошибок произносили текст и, конечно, улыбались, Все юные репортерши получили «зачет». Впереди у девушек новый этап — попробовать свои силы в качестве ведущих новостей. Кстати, студия приглашает ребят из Ясенево для обучения азам журналистики.