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В студии «Реальный репортер» прошел кастинг на ведущих «Прогноза погоды»
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В студии «Реальный репортер» прошел кастинг на ведущих «Прогноза погоды» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Мальчишки и девчонки района Ясенево с радостью занимаются в студии журналистики, которая работает при центре спорта и досуга «СОЦ-ИН».
В понедельник в учебной студии «Реальный репортер» жизнерадостные, обаятельные девочки попробовали себя в роли ведущих «Прогноза погоды».
Было весело, познавательно и увлекательно. Претендентки замечательно справились с поставленной задачей — не боялись камеры, четко и без ошибок произносили текст и, конечно, улыбались, Все юные репортерши получили «зачет». Впереди у девушек новый этап — попробовать свои силы в качестве ведущих новостей. Кстати, студия приглашает ребят из Ясенево для обучения азам журналистики.
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