Во Франции специальные трафареты направят прохожих к мусорным бакам

Во французском городе Лилль местные власти придумали необычный способ для борьбы с людьми, неправильно выбрасывающими мусор: в городе появилось около 40 рисунков, напоминающих игру «в классики». Как сообщает AFP, жителям нужно просто двигаться от одной цифры к другой, чтобы дойти до мусорных баков.

Работник службы, отвечающей за частоту в городе, Себастьян Дюхем обращает внимание на то, что в Лилле ежегодно собирают около 14 тонн мусора, который был выброшен в неположенном месте: «Речь идет о том, чтобы веселым и интеллигентным способом бороться с невоспитанностью граждан. Мы рассчитываем на то, что такой рисунок привлечет внимание и вместо того, чтобы бросить мусор в сторону, житель города дойдет до мусорного бака».

Чтобы к нововведению отнеслись более серьезно, местные власти согласились поднять штрафы. Теперь недобросовестный житель, который выбросит мусор мимо урны, будет платить 68 евро.