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Во Франции специальные трафареты направят прохожих к мусорным бакам
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Во Франции специальные трафареты направят прохожих к мусорным бакам 

Российская Газета 2 часа назад
Во французском городе Лилль местные власти придумали необычный способ для борьбы с людьми, неправильно выбрасывающими мусор: в городе появилось около 40 рисунков, напоминающих игру «в классики». Как сообщает AFP, жителям нужно просто двигаться от одной цифры к другой, чтобы дойти до мусорных баков.
Работник службы, отвечающей за частоту в городе, Себастьян Дюхем обращает внимание на то, что в Лилле ежегодно собирают около 14 тонн мусора, который был выброшен в неположенном месте: «Речь идет о том, чтобы веселым и интеллигентным способом бороться с невоспитанностью граждан. Мы рассчитываем на то, что такой рисунок привлечет внимание и вместо того, чтобы бросить мусор в сторону, житель города дойдет до мусорного бака».
Чтобы к нововведению отнеслись более серьезно, местные власти согласились поднять штрафы. Теперь недобросовестный житель, который выбросит мусор мимо урны, будет платить 68 евро.
Такой штраф, однако, далеко не самый высокий в Европе. Например, в Австрии оставленная на тротуаре бутылка обойдется нарушителю в 90 евро. А жителям соседней Швейцарии за своим мусором точно следует следить внимательней, иначе они лишатся 300 местных франков, а значит, около 20 тысяч рублей.
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