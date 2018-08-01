Священнослужитель собирает через Instagram деньги на строительство храма в Краснодарском крае

Краснодар . 1 августа — Новая Кубань. Новый храм планируют возвести в станице Ясенской.

В здании, где ранее располагалась баня, уже проводятся работы по реконструкции. На эти цели и на оборудование прихода необходимы денежные средства.

Их сбор инициировал у себя на странице в Instagram священнослужитель Евгений.

Он уже проводит молитвы на руинах строящегося храма.

У себя на странице отец Евгений также опубликовал некоторые документы, в которых подробно описаны расходы. ;

Фото: otets_evgeny/instagram.com Известно, что на строительство храма уже начали поступать пожертвования.