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Священнослужитель собирает через Instagram деньги на строительство храма в Краснодарском крае
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Священнослужитель собирает через Instagram деньги на строительство храма в Краснодарском крае 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 1 августа — Новая Кубань. Новый храм планируют возвести в станице Ясенской.
В здании, где ранее располагалась баня, уже проводятся работы по реконструкции. На эти цели и на оборудование прихода необходимы денежные средства.
Их сбор инициировал у себя на странице в Instagram священнослужитель Евгений.
Он уже проводит молитвы на руинах строящегося храма.
У себя на странице отец Евгений также опубликовал некоторые документы, в которых подробно описаны расходы. ;
Фото: otets_evgeny/instagram.com  Известно, что на строительство храма уже начали поступать пожертвования.
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