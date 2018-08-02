В Тамбовской области отремонтируют 23 дома культуры

Как рассказали в региональном управлении культуры и архивного дела, средства на ремонт и укрепление материально-технической базы получили 23 дома культуры.

Во всех работы уже активно ведутся. Общий объем средств, направленных на реализацию проекта, более 26 миллионов рублей. Из них большая часть — 23,9 млн рублей — субсидия федерального бюджета, остальные — средства областного бюджета.