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В Тамбовской области отремонтируют 23 дома культуры
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В Тамбовской области отремонтируют 23 дома культуры 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как рассказали в региональном управлении культуры и архивного дела, средства на ремонт и укрепление материально-технической базы получили 23 дома культуры.
Во всех работы уже активно ведутся. Общий объем средств, направленных на реализацию проекта, более 26 миллионов рублей. Из них большая часть — 23,9 млн рублей — субсидия федерального бюджета, остальные — средства областного бюджета.
В этом году будут отремонтированы восемь домов культуры в Уметском, Инжавинском, Жердевском, Петровском, Мучкапском района, городе Уварово и два ДК в Тамбовском районе. Культурно-досуговые центры Мордовского, Староюрьевского, Знаменского, Сосновского, Уваровского, Гавриловского, Токаревского, Бондарского, Первомайского, Пичаевского, Мичуринского, Моршанского районов и Котовска и Моршанска ждут обновление материально-технической базы.
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