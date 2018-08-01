Во Внутренней Монголии завершено строительство скоростной железной дороги

Хух-Хото, 1 августа / Синьхуа / — Строительство первой скоростной железной дороги в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая завершилось во вторник.

287-километровая ж/д линия связывает город Хух-Хото, административный центр АР Внутренней Монголии, город Уланьчаб этого АР и город Чжанцзякоу соседней провинции Хэбэй. Проектная скорость движения поездов по этой линии — 250 км/ч. Об этом сообщило железнодорожное управление Хух-Хото при Китайской железнодорожной корпорации.

Ожидается, что данная железная дорога заработает в конце 2019 года вместе с железной дорогой Пекин-Чжанцзякоу, которая еще находится на этапе строительства.

Эти две ж/д линии позволят сократить время в пути между Пекином и Хух-Хото с нынешних девяти часов до менее чем трех. -0-