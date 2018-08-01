Ещё
Во Внутренней Монголии завершено строительство скоростной железной дороги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Внутренней Монголии завершено строительство скоростной железной дороги 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хух-Хото, 1 августа /Синьхуа/ — Строительство первой скоростной железной дороги в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая завершилось во вторник.
287-километровая ж/д линия связывает город Хух-Хото, административный центр АР Внутренней Монголии, город Уланьчаб этого АР и город Чжанцзякоу соседней провинции Хэбэй. Проектная скорость движения поездов по этой линии — 250 км/ч. Об этом сообщило железнодорожное управление Хух-Хото при Китайской железнодорожной корпорации.
Ожидается, что данная железная дорога заработает в конце 2019 года вместе с железной дорогой Пекин-Чжанцзякоу, которая еще находится на этапе строительства.
Эти две ж/д линии позволят сократить время в пути между Пекином и Хух-Хото с нынешних девяти часов до менее чем трех. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Развитие отрасли разведения свиней в городском округе Ньингчи Водно-болотные угодья уезда Мацюй в провинции Ганьсу Цай Минчжао встретился с послом Израиля в КНР Цви Хейфецем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал177
Лепс ударил Аллу Михееву335
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»112
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение