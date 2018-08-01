Зарегистрированная безработица в Подмосковье за год снизилась на 19,2%

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Московской области снизился в июне на 19,2% в годовом выражении, а в сравнении с предыдущим месяцем показатель сократился на 4,1%, сообщил Мособлстат.

На конец июня официальный статус безработных в Подмосковье получили 19,2 тыс. человек, в сравнении с маем показатель снизился на 819 человек.

«Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец июня 2018 года составил 0,5% экономически активного населения. Пособие по безработице назначено 81,5% безработных», — следует из сообщения.

На конец июня 2018 года за содействием в поисках подходящей работы обратилось 27420 человек, из них 45 человек — иностранные граждане и лица без гражданства, 24511 человек — незанятые граждане.

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец июня 2018 года составила 52667 человек. При этом нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию составила 0,47 человека, что на 2,2% ниже показателя мая 2018 года и на 20,3% ниже показателя июня 2017 года, сказано в документе.