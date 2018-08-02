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Подмосковным безработным помогут открыть свой бизнес
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Подмосковным безработным помогут открыть свой бизнес 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Безработные жители Подмосковья могут получить материальную помощь на открытие собственного дела, сообщила региональный министр социального развития Ирина Фаевская. Ее слова приводит «Риамо» в четверг, 2 августа.
«Безработный гражданин должен обратиться в центр занятости населения в соответствии с регистрацией по месту жительства и получить государственную услугу по содействию самозанятости. Ему может быть оказана единовременная финансовая помощь на организацию собственного дела в размере 58,8 тысячи рублей и на оформление документов в размере до 7,5 тысяч рублей», — рассказала она.
По ее словам, специалисты помогут подготовить бизнес-план, ознакомят с основами предпринимательской деятельности. При необходимости в центре можно получить консультацию по выбору конкретного направления.
Фаевская также подчеркнула, что в целом ситуация на рынке труда в регионе благоприятная. Однако есть и нерешенные вопросы, к примеру, по ее словам, некоторые люди с ограниченными возможностями здоровья не хотят выходить на работу из-за страха потерять пособие.
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