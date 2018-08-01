Численность безработных в Подмосковье за июнь 2018 года снизилась на 4,1%

Количество безработных в Московской области в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года снизилось на 4,1%, по сравнению с июнем 2017 года снижение составило 19,2%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«По данным министерства социального развития Московской области, на конец июня 2018 года официальный статус безработных получили 19,2 тысячи человек. Численность безработных по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 4,1%, или на 819 человек. Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец июня 2018 года составил 0,5% экономически активного населения. Пособие по безработице назначено 81,5% безработных», — говорится в сообщении.

На конец июня 2018 года среди зарегистрированных безработных на долю граждан с продолжительностью периода незанятости от одного до четырех месяцев приходились 32,3%, от четырех до восьми месяцев — 27,5%. Удельный вес безработных с продолжительностью незанятости более одного года составил 16,4%, или 3141 человек, 54,5% из них — женщины.

На конец июня 2018 года за содействием в поисках подходящей работы обратилось 27420 человек, из них 45 человек — иностранные граждане и лица без гражданства, 24511 человек — незанятые граждане.

Размеры трудоустройства безработных в июне 2018 года были на 10,2% меньше, чем в мае 2018 года. Всего при содействии государственной службы занятости в январе-июне 2018 года трудоустроены 14044 человека, из них безработных — 10763 человека, или 76,6%.

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец июня 2018 года составила 52667 человек. При этом нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию составила 0,47 человека, что на 2,2% ниже показателя мая 2018 года и на 20,3% ниже показателя июня 2017 года.

Численность рабочей силы (населения в возрасте 15 лет и старше) в Подмосковье в июне 2018 года по итогам выборочного обследования составила 4,145 миллиона человек. При этом 4,037 миллиона человек квалифицировалась как занятые экономической деятельностью и 108 тысяч человек — как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.