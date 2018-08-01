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Новые ступени на одной из лестниц Красного моста открыли для пешеходов
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Новые ступени на одной из лестниц Красного моста открыли для пешеходов 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Речь идет о входной группе со стороны ул. Добролюбова. Остальные лестницы бетонируют либо готовят к этим работам. Контролирует ремонт Мэр Вологды Сергей Воропанов.
«На Красном мосту открыто движение по одному из спусков с новыми ступенями. Вологжане говорят, что удобно. Главное, чтобы удобно было всем: и маломобильным гражданам, и мамам с колясками», — написал на своей странице в социальной сети Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Ведутся работы и со стороны ул. Зосимовской. Напомним, открыли переправу для пешеходов в начале июля. Тогда временно там установили деревянные конструкции. Согласно контракту, завершиться ремонт двух входных групп моста должен в конце августа.
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