Правительство отказалось переносить единый день голосования на октябрь 

Правительство не поддержало законопроект, предполагавший перенос единого дня голосования с сентября на октябрь.
Ранее с такой инициативой выступили депутаты от «Справедливой России». Они предложили перенести единый день голосования (ЕДГ) на второе воскресенье октября. Авторы законопроекта утверждали, что перенос даты на более поздний срок мог бы способствовать повышению явки.
Правительство сочло эти доводы недостаточными, сообщают «Известия». В отзыве кабмина говорится, что к проекту не приложена «необходимая аргументация, подкрепленная статистическими и иными сравнительными данными».
В мае этого года глава ЦИК Элла Памфилова предложила перенести голосование на конец октября. Она назвала сентябрь самым неудачным временем для ЕДГ.
По мнению экспертов, дискуссия активизируются после выборов, которые пройдут 9 сентября. Окончательное решение будет принято ближе к следующим выборам в Госдуму — в следующем или 2020 году.
Политолог Константин Калачев отметил, что дата голосования влияет на явку. По его мнению, проведение выборов в октябре было бы удобнее для избирательных комиссий и для граждан, которые в августе-сентябре ездят в отпуск и на дачу.