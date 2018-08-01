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Правительство не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования
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Правительство не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Правительство РФ не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь, сообщает газета «Известия».
Ранее с предложением перенести единый день голосования на второе воскресенье октября выступила группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Законопроект об этом был внесен на рассмотрение в Госдуму.
Как отмечается в сопроводительных материалах к проекту, явка на выборах напрямую зависит от даты ЕДГ. Авторы инициативы утверждают, что, например, в 2013 году во многих регионах явка на выборах депутатов законодательных органов едва преодолела порог в 30%, а на выборах в органы местного самоуправления зачастую не достигала даже 20%. В мае 2018 года глава ЦИК Элла Памфилова также назвала сентябрь неудачным месяцем для проведения выборов.
Однако в кабмине доводы депутатов «Справедливой России» сочли недостаточными для внесения поправок в законодательство. При этом глава фонда ИСЭПИ политолог Дмитрий Бадовский пояснил, что дискуссия о переносе даты ЕГД может вновь активизироваться после 9 сентября, По мнению эксперта, обсуждение этого вопроса, вероятно, инициирует ЦИК, хотя окончательное решение примут ближе к следующим выборам в Госдуму — в 2019 или 2020 году.
Единый день голосования (ЕДГ) ввели в России в 2012 году. В настоящее время он приходится на второе воскресение сентября. Ранее региональные и муниципальные выборы проводились дважды в год — в марте и октябре. При этом думская оппозиция, отмечают «Известия», не раз обращала внимание на тот факт, что в сезон отпусков трудно вести предвыборную агитацию.
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