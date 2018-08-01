Глава Владивостока занял 31 строчку национального рейтинга мэров

Результаты национального рейтинга были получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Так, эксперты отмечают положительные изменения в генплан развития Владивостока, предусматривающие вынос из городской черты нефтебазы и портовых объектов, ограничение в особых случаях высоты застройки. Также отмечается реформа уличной торговли, приведение мест культурного отдыха в порядок, обсуждение с автомобилистами Владивостока, какие дороги ремонтировать в первую очередь по программе ремонта на 2019 год, сохранение исторического облика города, реновация старых промышленных зон и комплексные застройки, забота о людях с ограниченными возможностями и создание для них доступной среды во Владивостокском городском округе.