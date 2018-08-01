Глава Владивостока занял 31 строчку национального рейтинга мэров 

Глава Владивостока Виталий Веркеенко занял 31 строчку национального рейтинга мэров по итогам июня-июля 2018 года. Исследование, посвященное оценке деятельности руководителей столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России подготовили центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, сообщает PRIMPRESS.
Результаты национального рейтинга были получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Так, эксперты отмечают положительные изменения в генплан развития Владивостока, предусматривающие вынос из городской черты нефтебазы и портовых объектов, ограничение в особых случаях высоты застройки. Также отмечается реформа уличной торговли, приведение мест культурного отдыха в порядок, обсуждение с автомобилистами Владивостока, какие дороги ремонтировать в первую очередь по программе ремонта на 2019 год, сохранение исторического облика города, реновация старых промышленных зон и комплексные застройки, забота о людях с ограниченными возможностями и создание для них доступной среды во Владивостокском городском округе.
Отметим, что всего в исследование включили глав 88 российских городов. Лидером национального рейтинга мэров стал глава Казани Ильсур Метшин. Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье — глава Уфы Ирек Ялалов. В первой пятерке также глава Тюмени Руслан Кухарук, который сменил на этом посту Александра Моора, назначенного и. о. губернатора Тюменской области, и Максим Ряшин (Ханты-Мансийск).
Аутсайдерами рейтинга стали мэр Кызыла Владислав Ховалыг, глава Махачкалы Абусупьян Гасанов и глава Читы Олег Кузнецов.