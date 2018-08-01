Цифровая эпоха: москвичи смогут сами выбрать полезные технологии для столицы

Все желающие могут поделиться своими идеями о том, как в будущем будут развиваться высокие технологии и как их можно применить для благоустройства города.

Жители столицы смогут высказать свои идеи по поводу цифрового развития мегаполиса. С 1 по 10 августа будет работать открытая площадка crowd.mos.ru, на которой каждый желающий может оставить свой комментарий.

Разделы «Умный город», «Стратегические инициативы» и «Технологии будущего» будут открыты для предложений москвичей. Также горожане могут высказать мнение по поводу развития здравоохранения, транспортной инфраструктуры, образования, ЖКХ, городской среды, системы «Открытое Правительство».

Ранее стратегию «Умный город» обсуждали с профессионалами: производителями программного обеспечения, бизнес-предпринимателями в ИКТ-индустрии, операторами связи. Всего в дискуссии приняли участие 20 тысяч экспертов, выдвинувших около 500 предложений.