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Цифровая эпоха: москвичи смогут сами выбрать полезные технологии для столицы
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Цифровая эпоха: москвичи смогут сами выбрать полезные технологии для столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Все желающие могут поделиться своими идеями о том, как в будущем будут развиваться высокие технологии и как их можно применить для благоустройства города.
Жители столицы смогут высказать свои идеи по поводу цифрового развития мегаполиса. С 1 по 10 августа будет работать открытая площадка crowd.mos.ru, на которой каждый желающий может оставить свой комментарий.
Разделы «Умный город», «Стратегические инициативы» и «Технологии будущего» будут открыты для предложений москвичей. Также горожане могут высказать мнение по поводу развития здравоохранения, транспортной инфраструктуры, образования, ЖКХ, городской среды, системы «Открытое Правительство».
Помимо этого, на площадке можно задать вопросы специалистам из IT-компаний и Правительства столицы. К примеру, на обращения горожан ответят Артем Ермолаев, министр Правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий, а также его заместитель Алексей Чукарин.
Ранее стратегию «Умный город» обсуждали с профессионалами: производителями программного обеспечения, бизнес-предпринимателями в ИКТ-индустрии, операторами связи. Всего в дискуссии приняли участие 20 тысяч экспертов, выдвинувших около 500 предложений.
Теперь же свои идеи смогут высказать не только эксперты, но и все жители столицы. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале crowd.mos.ru и оставить комментарий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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