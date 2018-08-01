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В Челябинской области ищут девушку, упавшую в озеро с гидроцикла
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В Челябинской области ищут девушку, упавшую в озеро с гидроцикла 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Девушка упала в воду при катании на гидроцикле по озеру Чебаркуль в Челябинской области, ее ищут, сообщает поисково-спасательная служба региона.
"Во вторник на городском пляже озера Чебаркуль мужчина и девушка, катаясь на гидроцикле без спасательных жилетов, перевернулись и оказались в воде. Мужчина смог выплыть, а девушка не выплыла. Ее ищут", — говорится в сообщении.
В среду с 09.00 (07.00 мск) на месте происшествия работают шесть специалистов пожарной части МЧС России, четыре водолаза златоустовского отряда и водолаз Миасского отряда областной поисково-спасательной службы, уточняется в сообщении.
Принято решение отправить на место дополнительно четырех водолазов со специальным оборудованием.
Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, на гидроцикле каталась 15-летняя школьница, ЧП произошло во вторник в 19.30 (17.30 мск).
По предварительным данным следственного управления СКР по региону, вечером двое мужчин по очереди катались на принадлежащем одному из них водном мотоцикле вблизи городского пляжа на озере Чебаркуль. Отдыхавшая на пляже 15-летняя девушка села с одним из мужчин на водный мотоцикл, во время катания упала в воду и утонула, уточняет следствие.
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