Катавшаяся с незнакомцем на гидроцикле 15-летняя челябинка утонула

Вечером 31 июля на озере в Чебаркуле перевернулся гидроцикл, на котором находилась 15-летняя девочка. В настоящее время ведутся поиски тела.

По данным местных СМИ, школьницу на гидроцикле предложил покатать незнакомый мужчина. Когда водный мотоцикл перевернулся, мужчина смог выбраться, а девочка не выплыла.