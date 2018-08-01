Катавшаяся с незнакомцем на гидроцикле 15-летняя челябинка утонула 

Вечером 31 июля на озере в Чебаркуле перевернулся гидроцикл, на котором находилась 15-летняя девочка. В настоящее время ведутся поиски тела.
"Проводятся следственные мероприятия. Тело не найдено, поэтому пока говорить о том, что был факт утопления, мы не можем. Обстоятельства случившегося выясняются", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
По данным местных СМИ, школьницу на гидроцикле предложил покатать незнакомый мужчина. Когда водный мотоцикл перевернулся, мужчина смог выбраться, а девочка не выплыла.