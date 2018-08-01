В Симферополе на остановках заработали информационные табло

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 авг — РИА Новости Крым . На остановке общественного транспорта в центре Симферополя начало работать информационное табло мониторинга движения городских автобусов и троллейбусов. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель компании-инвестора, реализующей проект «умных остановок» в РК.

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Информационное табло на остановке общественного транспорта в Симферополе

По словам собеседника агентства, до сих пор оно функционировало в тестовом режиме. Теперь жители и гости крымской столицы, желающие уехать с остановки на площади им. Ленина, могут узнать информацию о времени прибытия очередного городского автобуса или троллейбуса и его маршрутного номера.

"Движение маршрутных такси, необорудованных системой ГЛОНАСС, на информационном табло не отражается, — пояснил представитель компании-инвестора. — Таким табло, информирующем жителей о времени движения общественного транспорта, будут оснащены 37 остановок на полуострове".

Информационное табло на остановке общественного транспорта в Симферополе