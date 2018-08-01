В Симферополе на остановках заработали информационные табло 

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. На остановке общественного транспорта в центре Симферополя начало работать информационное табло мониторинга движения городских автобусов и троллейбусов. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель компании-инвестора, реализующей проект «умных остановок» в РК.
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Информационное табло на остановке общественного транспорта в Симферополе
По словам собеседника агентства, до сих пор оно функционировало в тестовом режиме. Теперь жители и гости крымской столицы, желающие уехать с остановки на площади им. Ленина, могут узнать информацию о времени прибытия очередного городского автобуса или троллейбуса и его маршрутного номера.
"Движение маршрутных такси, необорудованных системой ГЛОНАСС, на информационном табло не отражается, — пояснил представитель компании-инвестора. — Таким табло, информирующем жителей о времени движения общественного транспорта, будут оснащены 37 остановок на полуострове".
Информационное табло на остановке общественного транспорта в Симферополе
На данный момент тестируется работа устройства на остановочных комплексах в Севастополе, затем аналогичные табло будут установлены и запущены в Ялте и Евпатории.