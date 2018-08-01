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Три либеральных пророка
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Три либеральных пророка 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
За прошедшие несколько месяцев три либеральных лидера, известные во всем мире, выступили с речами в защиту либеральных ценностей и практик. Двое из них — миллиардер-инвестор и филантроп Джордж Сорос и президент Франции Эммануэль Макрон — апеллировали к нынешним страданиям Европы и ее возможного будущего. Третий, экс-президент США Барак Обама, как экс-лидер тогда еще сверхдержавы-гегемона, говорил о более глобальных вещах.
87-летний Сорос был наименее оптимистичным. Его сеть благотворительных организаций «Фонда открытого общества», на которую он в прошлом году переписал еще 18 миллиардов долларов своего огромного состояния (оставив себе на жизнь 8 миллиардов), поддерживает инициативы ЕС везде, где только можно. Особенно хорошо обеспеченный Европейский совет по международным отношениям, где он говорил в мае. Его вступительные слова прозвучали как похоронный звон: «ЕС погряз в экзистенциальном кризисе. Все, что могло пойти не так, уже произошло».
Угроза существованию Европы — «это больше не риторический вопрос, а жесткая реальность», говорил Сорос. Тяга к экономии превратила богатые страны (особенно Германию) в кредиторов, а страдающие (прежде всего Греция и Италия) — в должников: «Так сформировались отношения, являющиеся ни добровольными, ни равными». Уроженец Венгрии — затюканный своей же страной, где царит правительство правого националиста Виктора Орбана (который в студенческие годы воспользовался щедростью Сороса) — ныне особенно пессимистично настроен из-за движения к авторитаризму в странах Центральной Европы, особенно в Венгрии и Польше. Это движение прямо противоречит ранее оптимистичному Соросу. Когда он считал: предоставив народам бывших коммунистических государств Центральной Европы помощь, они будут иметь те же гражданские и демократические права, существующие на Западе.
Макрон, менее чем вдвое моложе Сороса, смотрит на вещи несколько веселее, хотя апреле этого года тоже обращался в Европейский парламент в Страсбурге в контексте: «там, где снова появляется намек на европейскую гражданскую войну, там… где национальный эгоизм становится важнее того, что нас объединяет… где увлечение антилиберализмом… ежедневно растет… и где геополитические угрозы… возлагают на Европу ответственность, что увеличивается изо дня в день».
Убеждение Макрона в том, что ЕС должен интегрироваться или дезинтегрироваться, одобряют не многие энтузиасты в самой организации. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что ЕС сможет выполнить свои первоочередные обещания лишь при условии, что каждый член организации будет сильным и способным хранить свою идентичность. В Германии, где избиратели обеспокоены относительно вещей вроде стоимости планов Макрона реформировать еврозону, канцлер Ангела Меркель — значительно ослаблена из-за потери ее партией поддержки на нынешних выборах и ссоры с ХСС, своим главным партнером по коалиции, — должна быть даже более осмотрительной, чем раньше.
Обама говорил в Йоханнесбурге, финансовом хабе ЮАР, куда прибыл в честь столетия со дня рождения Нельсона Манделы. «Он пришел, — говорил Обама о первом президенте Южной Африки времен пост-апартеида, — чтобы реализовать универсальные стремление людей всего мира, их надежды на лучшую жизнь, возможность нравственной трансформации в поведении друг с другом».
Мандела родился, чтобы быть угнетенным, против чего он и боролся. И в мире, где притеснения и предубеждения были обыденным делом, он смог облегчить эту тяжелую ношу. Движение за освобождение пошло вглубь и далеко за пределы борьбы Манделы, говорил Обама: «Целое поколение выросло в мире, который в течение их жизни твердо становился все более свободным, здоровым, богатым, менее жестоким и более толерантным». На этом моменте речи Обамы ты чувствуешь, что приближается какое-то «но» — и оно приходит с грохотом. Как говорил Обама, обещание построить поистине лучший мир, сейчас все больше сходит на нет. «Сейчас мы скорее видим мир, который запугивает возвращением к старому, более опасному и агрессивному способу ведения бизнеса».
Бедность, дискриминация и жестокость остаются, иногда даже растут — как и неравенство. Элиты все больше закрываются от человеческих масс, солидарность наций гаснет. Бессмысленные действия, которые привели к банковскому кризису 2008 года, спровоцировали падение доверия к представителям любой сферы — политической, финансовой, корпоративной. Такая вот политика.
«К сожалению, складывается впечатление, что слишком много нынешних политиков отрицают саму концепцию существования правды, — говорит Обама. — Люди просто начинают нести глупости». Экс-президент не упоминал имени нынешнего президента США, но более чем вероятно, что следующие слова касались Дональда Трампа: «Среди политических лидеров наблюдается полная потеря стыда. Когда их ловят на лжи, они прикладывают вдвое больше усилий, и еще больше начинают врать».
Так что же делать, если не впадать в отчаяние? Ссылаясь на убеждение Манделы в том, что молодежь способна прекратить притеснения и поднять флаги свободы, Обама призвал свою аудиторию «продолжать верить, идти вперед, строить, и продолжать давать слышать о себе». Сейчас хорошее время, чтобы подняться, заявлял экс-президент, заодно отметив слова Манделы о том, что любовь является более естественной для человеческого сердца.
Это была прекрасная концовка, которую поддержали и которой аплодировали на стадионе Йоханнесбурга. И над Европой, которой угрожает дезинтеграция, о чем говорили Макрона и Сорос, нависает геополитическая катастрофа. Ослабляется кооперация и работа над совместными проектами, фрагментируется НАТО, подпитывается русская и китайская экспансия. Действующие национальные экономики вынуждены возвращаться к своим национальным валютам, что влияет на инвестиции, зарплаты и пенсии.
Предостережение от этих трех вестников смерти имеют целью изменить безоговорочную веру людей в то (и вполне обоснованную как для представителей богатых послевоенных демократий), что те, кто у власти, обеспечат, чтобы остальные продолжили жить и работать в мире и относительном достатке. Эти три пророчества предостерегают — сейчас все совсем не так.
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