На Среднем Урале введён карантин по африканской чуме свиней из-за заражённого мяса из Калининграда 

В Свердловской области ввели карантин по АЧС. Соответствующий указ, подписанный и.о. губернатора Алексеем Орловым, опубликован на официальном правовом портале региона.
"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Свердловской области на период до принятия решения об их отмене", — говорится в документе.
Речь идёт о холодильной камере ООО «Торговый дом „Экопродукт“», расположенного на территории Насосного завода, и торговой площадке с холодильный камерой на территории выставочного центра «ИНЭКСПО» (ул. Громова, 145).
Как отмечает издание «Облгазета.Ru», карантин введёт из-за инфицированного мяса, попавшего в регион из Калининградской области.
"Реализация продукции была ограничена сразу же после поступления соответствующей информации от ветеринарного надзора. Но по правилам, чтобы исключить даже малейшие риски, обработке подвергается всё помещение, в котором теоретически был возможен контакт неблагонадёжной продукции с остальным товаром", — отмечается в указе главы Свердловской области.
В Калининградской области вирус африканской чумы свиней выявили в июле в компании «Правдинское свинопроизводство», а несколько дней спустя — на калининградском комбинате «Откормочное» и на крупнейшей скотобойне в регионе — ООО «Мир». Очередная вспышка АЧС произошла у границы с Литвой.