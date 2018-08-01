На Среднем Урале введён карантин по африканской чуме свиней из-за заражённого мяса из Калининграда

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Свердловской области на период до принятия решения об их отмене", — говорится в документе.

Речь идёт о холодильной камере ООО «Торговый дом „Экопродукт“», расположенного на территории Насосного завода, и торговой площадке с холодильный камерой на территории выставочного центра «ИНЭКСПО» (ул. Громова, 145).

Как отмечает издание «Облгазета.Ru», карантин введёт из-за инфицированного мяса, попавшего в регион из Калининградской области

"Реализация продукции была ограничена сразу же после поступления соответствующей информации от ветеринарного надзора. Но по правилам, чтобы исключить даже малейшие риски, обработке подвергается всё помещение, в котором теоретически был возможен контакт неблагонадёжной продукции с остальным товаром", — отмечается в указе главы Свердловской области.