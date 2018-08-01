Холодильники Среднего Урала начали закрывать на карантин из-за АЧС

На Среднем Урале опасаются распространения африканской чумы свиней. Вице-губернатор региона Алексей Орлов подписал распоряжение о введении карантина из-за ввоза зараженной продукции, передает "Уралинформбюро"

Согласно документу, опубликованному на областном портале правовой информации, инфекцию обнаружили на двух площадках в городе: в холодильниках ООО «Торговый дом „Экопродукт“ на Кутузова, 15, а также выставочного центра „Инэкспо“ на Громова, 145. Именно они и будут временно закрыты для использования.

Стоит напомнить, на прошлой неделе в Екатеринбург завезли готовую мясную продукции марки „Поречье“. В ней обнаружили геном вируса АЧС и сняли товар с продажи, однако часть партии попала на прилавки. В департаменте ветеринарии Свердловской области подчеркнули, что если в магазине есть в продаже свинина „Поречья“, произведенная 28 июня 2018-го и годная в пищу до 26 сентября, необходимо сообщить об этом специалистам по телефону горячей линии (343) 251-63-37.

Вирус африканской чумы свиней абсолютно безопасен для человека, однако тот, кто употребил в пищу продукцию с геномом АЧС, может заразить животных.