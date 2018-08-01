Улица Копылова в Красноярске будет закрыта до конца ноября

Улицу Копылова в Красноярске решили закрыть до конца ноября. Об этом сообщили в КрУДоре.

Напомним, схема движения меняется из-за строительства развязки на ул. Волочаевская. Ранее начальник отдела УДИБ Игорь Воевало говорил, что Копылова закроют до конца сентября. Но срок проведения ремонта продлили на месяц.

«Будут полностью перестроены сети ливневой канализации, вынесены сети коммуникаций связи, построено новое освещение, заменено дорожное покрытие. Движение будет полностью перекрыто с 3 августа до конца ноября», — сообщил начальник отдела строительства искусственных сооружений КрУДор Владимир Пиго.

«Объезд будет осуществляться через улицы Ладо Кецховели, Новосибирскую, Киренского, и далее либо по улице Годенко либо по улице Киренского в сторону Студгородка. Часть Новосибирской будет переведена в одностороннее движение, на перекрёстке будет установлен временный светофор, часть Киренского также станет односторонней. Других альтернативных путей объезда нет», — пояснил начальник отдела мониторинга Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Игорь Воевалко.

Кроме этого, меняется схема движения общественного транспорта. Как будут ездить автобусы, можно посмотреть на карте (см.выше).