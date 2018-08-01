Ещё
Улица Копылова в Красноярске будет закрыта до конца ноября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улица Копылова в Красноярске будет закрыта до конца ноября 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Улицу Копылова в Красноярске решили закрыть до конца ноября. Об этом сообщили в КрУДоре.
Напомним, схема движения меняется из-за строительства развязки на ул. Волочаевская. Ранее начальник отдела УДИБ Игорь Воевало говорил, что Копылова закроют до конца сентября. Но срок проведения ремонта продлили на месяц.
«Будут полностью перестроены сети ливневой канализации, вынесены сети коммуникаций связи, построено новое освещение, заменено дорожное покрытие. Движение будет полностью перекрыто с 3 августа до конца ноября», — сообщил начальник отдела строительства искусственных сооружений КрУДор Владимир Пиго.
«Объезд будет осуществляться через улицы Ладо Кецховели, Новосибирскую, Киренского, и далее либо по улице Годенко либо по улице Киренского в сторону Студгородка. Часть Новосибирской будет переведена в одностороннее движение, на перекрёстке будет установлен временный светофор, часть Киренского также станет односторонней. Других альтернативных путей объезда нет», — пояснил начальник отдела мониторинга Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Игорь Воевалко.
Кроме этого, меняется схема движения общественного транспорта. Как будут ездить автобусы, можно посмотреть на карте (см.выше).
АиФ Красноярск: последние новости
Под Красноярском со смотровой площадки исчезла астафьевская «Царь-рыба» На Красноярской ТЭЦ-3 установят новый генератор Дожди и прохлада ждут красноярцев на предстоящей неделе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал154
Лепс ударил Аллу Михееву330
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке31
России пообещали «санкции из ада»102
Видео
01:30
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение