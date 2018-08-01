Сегодня в Авиастроительном районе начинается «мусорный» эксперимент

Авиастроительный район Казани переходит на раздельный сбор мусора. Сегодня первый день эксперимента.

В некоторых дворах новые контейнеры появились около двух недель назад. На каждом — наклейки с тем, что можно сюда выбрасывать. Однако у местных жителей свое мнение по этому поводу: они продолжают валить в баки все подряд.

Казанские власти были готовы к такому развитию событий. В первое время рядом с контейнерами будут стоять волонтеры. Они расскажут, что и куда можно выбрасывать. Сейчас мэрия ищет желающих бесплатно поработать консультантами по раздельному сбору мусора. Заявки принимаются по телефонам 590-04-26 или 524-75-33 до 3 августа.

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