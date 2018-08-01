Утро доброе, Уфа! Позитивный молодой человек зарядил горожан хорошим настроением 

Утро добрым не бывает? Бывает! Особенно если на улице ветер и довольно прохладно. Подписчики паблика БашДТП поделились в сети видео, на котором позитивный молодой человек пританцовывает под музыку, ожидая зеленый сигнал светофора, после чего в том же ритме переходит дорогу.
Получилось достаточно забавно и заряжает на утро позитивом. Жизнелюбию молодого человека в предрассветные минуты, когда желание спать больше желания жить, можно только позавидовать. Ну и само собой, это неплохой способ согреться в утренние прохладные часы, когда солнце еще не взошло над сонным городом и не обрушило на него последнее тепло уходящего лета. Жители Башкирии достаточно щедры на экстравагантные выступления и не стесняются показывать свое мастерство людям. Например, вчера днем, молодые люди прошлись по натянутому канату между двумя высотками. Опасно конечно, но впечатляет сильно, аж дух захватывает.