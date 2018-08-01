Утро доброе, Уфа! Позитивный молодой человек зарядил горожан хорошим настроением

Утро добрым не бывает? Бывает! Особенно если на улице ветер и довольно прохладно. Подписчики паблика БашДТП поделились в сети видео, на котором позитивный молодой человек пританцовывает под музыку, ожидая зеленый сигнал светофора, после чего в том же ритме переходит дорогу.