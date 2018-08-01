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Сергей Макеев настаивает на невиновности по делу о сиротских домах
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Сергей Макеев настаивает на невиновности по делу о сиротских домах 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге продолжается рассмотрение апелляции бывшего руководителя управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева по делу о домах для сирот и переселенцев.
На очередном заседании бывший чиновник заявил, что у суда первой инстанции отношение к делу было предвзятым, заранее был обвинительный уклон. По его утверждению, если бы он не подписал акты выполненных работ в декабре 2015 года, деньги из федерального бюджета вернулись бы обратно, а сироты и переселенцы не получили ли бы жилье. Сторона защиты настаивает на том, что недочеты в домах появились при эксплуатации и являются сезонными, сообщает « Эхо Москвы в Оренбурге».
Сторона обвинения, в свою очередь, требует лишить свободы Макеева на три года. Следующее заседание назначено на 2 августа.
Напомним, по версии следствия, Сергей Макеев подписал акты приема квартир в еще недостроенных домах на улицах Турбинной и Заводской, всего речь идет о 94 квартирах для детей сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сумму ущерба, нанесенную Макеевым, оценили в 100 миллионов рублей. 9 апреля в Центральном районном суде оглашен приговор, Макеев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Экс-чиновник настаивает на своей невиновности. Приговор не вступил в силу.
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