Ещё
В Бурятии экипажи ВАИ ВВО сопроводили автомобильную колонну с крупногабаритным грузом на расстояние более 2000 км
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии экипажи ВАИ ВВО сопроводили автомобильную колонну с крупногабаритным грузом на расстояние более 2000 км 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Не смотря на большие габариты перевозимого груза, не допущено повреждений дорожных коммуникаций общего пользования.
Военнослужащие военной автоинспекции Восточного военного округа на территории Республики Бурятия осуществили сопровождение автомобильной колонны транспортирующих крупногабаритный груз, в частности понтонных мостов инженерных подразделений направляющихся для отработки практических задач на один из полигонов Забайкальского края, по дорогам общего пользования.
В ходе совершения марша автомобильной колонны с крупногабаритным грузом, экипажи ВАИ обеспечили безопасность дорожного движения в своей зоне ответственности путем сопровождения и соблюдения скоростного режима.
Не смотря на большие габариты перевозимого груза, не допущено повреждений дорожных коммуникаций общего пользования.
Общий маршрут сопровождаемой колонны составил более 2000 км.
Стоит отметить, что перед совершением протяженного марша автомобильной техники с крупногабаритным грузом, военнослужащие ВАИ тщательно изучили маршрут движения, чтобы не допустить заторов на дорогах общего пользования, как на федеральной трассе, так и в черте города.
ТК «Звезда»: последние новости
Во Львове вандалы осквернили могилу Героя СССР разведчика Кузнецова Названы имена погибших в ЦАР журналистов Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт для семей с инвалидами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал183
Лепс ударил Аллу Михееву335
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»116
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение