В Бурятии экипажи ВАИ ВВО сопроводили автомобильную колонну с крупногабаритным грузом на расстояние более 2000 км

Не смотря на большие габариты перевозимого груза, не допущено повреждений дорожных коммуникаций общего пользования.

Военнослужащие военной автоинспекции Восточного военного округа на территории Республики Бурятия осуществили сопровождение автомобильной колонны транспортирующих крупногабаритный груз, в частности понтонных мостов инженерных подразделений направляющихся для отработки практических задач на один из полигонов Забайкальского края , по дорогам общего пользования.

В ходе совершения марша автомобильной колонны с крупногабаритным грузом, экипажи ВАИ обеспечили безопасность дорожного движения в своей зоне ответственности путем сопровождения и соблюдения скоростного режима.

Не смотря на большие габариты перевозимого груза, не допущено повреждений дорожных коммуникаций общего пользования.

Общий маршрут сопровождаемой колонны составил более 2000 км.

Стоит отметить, что перед совершением протяженного марша автомобильной техники с крупногабаритным грузом, военнослужащие ВАИ тщательно изучили маршрут движения, чтобы не допустить заторов на дорогах общего пользования, как на федеральной трассе, так и в черте города.