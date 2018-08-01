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Власти Японии отреагировали на видео с захваченным в САР журналистом
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Власти Японии отреагировали на видео с захваченным в САР журналистом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Обеспечение безопасности нашего гражданина является приоритетной задачей», — подчеркнул генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Его цитирует телерадиокомпания NHK. Представитель правительства не стал давать каких-либо подробностей на этот счет.
Накануне в Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, запечатлен японский журналист Дзюнпэй Ясуда. Он заснят в оранжевом балахоне, стоя на коленях. Позади пленника на кадрах видны люди в черных масках с оружием в руках. Ясуда на японском языке просит о помощи. «Сегодня 25 июля 2018 года. Я нахожусь в ужасных условиях. Помогите мне как можно скорее», — сказал он. Интересно, что он называет себя Умаром из Южной Кореи.
Напомним, что сообщения о пропаже Дзюмпэя Ясуды в Сирии появились в 2015 году. Тогда на официальном сайте организации «Репортеры без границ» была размещена соответствующая информация. В публикации, в частности, указывалось, что жизнь японского журналиста Дзюмпэя Ясуды находится в опасности.
НПО потребовала немедленно освободить представителя японской прессы. Гражданские активисты также призвали правительство Японии принять оперативные меры и сделать все возможное для спасения жизни Ясуды.
Радикалы требовали выкуп за жизнь Дзюмпэя Ясуды, в противном случае они обещали его казнить или продать другой группировке.
Японский фрилансер Дзюмпэй Ясуда отправился в Сирию за материалом о казнях своих коллег из Страны восходящего солнца Кэндзи Гото и Харуны Юкавы, которые ранее были убиты в Сирии террористами.
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