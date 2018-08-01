Почему нельзя купаться после 2 августа

Это, по «Всенародному Месяцеслову» (А. С. Ермолов, 1901 год), — Ильин день — по христианской православной традиции, день памяти библейского пророка Илии (Ильи)). А, как указывает «Месяцеслов», «До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается».

Подковы, олени, лоси, медведи…

Как пишет в одном из своих исследований научный сотрудник высшей категории отдела этнографии русского народа санкт-петербургского Российского этнографического музея О. Г. Баранова, запрет на купание после Ильина дня у славян издревле был связан с истовым поклонением наших пращуров пророку Илие. Причем в разных волостях России объяснение подобного запрета на посещение водоемов вариативно. К примеру, в Ярославской губернии считалось, что купаться в реках и прудах после Ильина дня не следует, ибо вода в них становится студеной из-за оброненной пророком подковы с копыта одной из лошадей — такое случается, если Илия быстро ездит на своей колеснице по небу. Пермяки издревле верили, что купающиеся после этого дня непременно заболевают или даже тонут. Отдельно Ольга Геннадиевна отмечает верования наших предков, касающиеся запрета купания после Ильина, связанные с животными. У новгородцев и тех же жителей Пермского края существовало предубеждение, что омовение в водоемах в это время недопустимо, потому что лось (олень, медведь) обмочил в них рога (копыта, лапу — в зависимости от вида зверя); как вариант, олень может «прогорчить» («испортить») воду реки (озера (пруда).

… и даже черти

У мордвы, не имевшей государственности до начала ХХ века (Мордовская АССР образовалась только в 1934 году), тоже имелись свои, особенные, условности, объясняющие запрет на купание после 2 августа — связанные с нечистой силой. Этнограф О. Г. Баранова приводит пример мордовского села Белозёрье, в котором изначально количественно преобладал татарский этнос, исповедующий ислам. Белозерцы полагали, что озерная (речная, прудовая) вода после Ильина дня оскверняется выкупавшимися в ней чертями или водяными. Отдельный запрет касается девушек, которых черт, «приезжающий [после 2 августа] с солью», при этом может «поймать и осолить». Этнографов не смущает, что в веровании мусульман собственно пророка Илии нет (в исламе есть пророк Ильяс, дважды упоминаемый в Коране) — ученые считают, что подобные верования, касающиеся купания после Ильина дня, имеют общие со славянами языческие корни.