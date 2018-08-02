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Ильин день: тест на знание славянских традиций
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Ильин день: тест на знание славянских традиций 

Мир24 20 минут назад
Фото: Мир24
Сегодня день памяти ветхозаветного пророка Илии, жившего в 9 веке до нашей эры. По преданию, он был ревностным поборником веры в Бога, обличал идолопоклонство и всякое отступление от истинной веры.
Пророк Илья почитается как иудеями, так и христианами, и даже мусульманами за то, что он являл народу веру такой силы, что она помогла сохранить истинную веру целому народу.
На Руси Ильин день являлся таким удивительным праздником, в котором сошлись как церковные, так и древние языческие традиции. В этот день непременно обращались к пророку Илье с молитвой о дожде или о ясной погоде — в зависимости от того, какой выпадал год.
Выпекали первые хлеба из пшеницы нового урожая, ходили в гости, угощали друг друга свежей выпечкой. С этого дня отказывались от купания в водоемах. Отмечался День памяти пророка Ильи — и одновременно Перунов день (то есть праздник Перуна-громовержца).
Впрочем, современный человек, если он, конечно, не этнограф, историк или теолог, с трудом может различить, какие праздники принесла с собой церковь, а какие Россия унаследовала от древних славян. И уж совсем трудно современному человеку разобраться в тонкостях множества примет, суеверий, родовых правил и обрядов, которыми была наполнена жизнь древних славян. «МИР 24» предлагает вам проверить, смогли бы вы сойти за своего в славянской деревне V-VI веков, или в вас сразу опознали бы чужака.
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