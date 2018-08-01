Ещё
Гемпель назвал приоритеты в работе комитета ГС РК по межнациональным отношениям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гемпель назвал приоритеты в работе комитета ГС РК по межнациональным отношениям 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Развитие народной дипломатии — одно из новых направлений работы комитета Госсовета Республики по межнациональным отношениям, заявил его глава Юрий Гемпель в эфире радио «Спутник в Крыму».
"Цели и задачи нашего комитета с приходом нового председателя не поменяются. Единственное, на прошлой сессии в обязанности комитета вменили также вопросы, связанные с народной дипломатией", — сказал он.
По его словам, планируется также усилить сотрудничество с органами исполнительной власти всех уровней. Прежде всего, речь идет о взаимодействии с Госкомитетом по делам межнациональных отношений и депортированных граждан при Совете министров Республики.
"Это связано с нашей общей безопасностью в условиях всех международных тенденций. И Госсовет Республики Крым, и Совет министров уделяют огромное внимание межнациональным отношениям. И мы намерены, я лично намерен, усилить совместную работу с органами исполнительной власти всех уровней", — подчеркнул он.
Гемпель также акцентировал, что среди приоритетных задач также обустройство депортированных граждан и поддержка «Дома Дружбы народов».
"Федеральная целевая программа, которая в том числе направлена на обустройство депортированных граждан, требует особого внимания. Будем также уделять внимание государственному бюджетному учреждению «Дом Дружбы народов», который очень востребован у национальных культурных объединений. Кроме того, есть также ряд бытовых вопросов, которые необходимо решать", — заключил глава профильного комитета.
РИА Новости Крым: последние новости
Есть те, кто против: набережная в Коктебеле могла бы стать лучшей в Крыму "Спутник в Крыму": четыре года на радиоволнах полуострова Депутаты передали в собственность РК участок под очистные в Коктебеле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал185
Лепс ударил Аллу Михееву335
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке38
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»116
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение