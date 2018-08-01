Гемпель назвал приоритеты в работе комитета ГС РК по межнациональным отношениям

"Цели и задачи нашего комитета с приходом нового председателя не поменяются. Единственное, на прошлой сессии в обязанности комитета вменили также вопросы, связанные с народной дипломатией", — сказал он.

По его словам, планируется также усилить сотрудничество с органами исполнительной власти всех уровней. Прежде всего, речь идет о взаимодействии с Госкомитетом по делам межнациональных отношений и депортированных граждан при Совете министров Республики.

"Это связано с нашей общей безопасностью в условиях всех международных тенденций. И Госсовет Республики Крым, и Совет министров уделяют огромное внимание межнациональным отношениям. И мы намерены, я лично намерен, усилить совместную работу с органами исполнительной власти всех уровней", — подчеркнул он.

Гемпель также акцентировал, что среди приоритетных задач также обустройство депортированных граждан и поддержка «Дома Дружбы народов».

"Федеральная целевая программа, которая в том числе направлена на обустройство депортированных граждан, требует особого внимания. Будем также уделять внимание государственному бюджетному учреждению «Дом Дружбы народов», который очень востребован у национальных культурных объединений. Кроме того, есть также ряд бытовых вопросов, которые необходимо решать", — заключил глава профильного комитета.