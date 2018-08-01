«Независимые рабы»: Украина соответствует всем критериям колониального государства

Всего за 2018 год объем обязательных выплат Украины по государственному и гарантированному государственному долгу составляет 325, 53 миллиарда гривен.

Огромные долги, постоянное перекредитование, бесконечные выплаты… Страна окончательно превратилась в дойную корову для иностранного капитала.

Когда мы говорим, что Украина стала колонией Запада, все-таки мы подразумеваем некоторый эмоциональный окрас этих слов. А напрасно — никакого преувеличения в данном определении нет. С точки зрения политической науки наиболее распространённый тип колоний «сырьевые» или «эксплуатируемые», и Украина как раз относится к их числу: по бросовым ценам поставляет сырьё (металл, лес, сельхозпродукцию, человеческие ресурсы), а её и так небогатые доходы целенаправлено откачиваются через иностранные финансовые институции.

В колонию обреченную на заклание страну обращают разными способами. В частности, и путём навязывания неравноправных, кабальных договоров о «протекторате», «аренде», «концессии» и прочих форм ограничения суверенитета. Вспомним хотя бы пресловутую Евроассоциацию, которая одним махом нокаутировала отечественного промышленного производителя.

Новый хозяин формирует на захваченной территории необходимую ему для управления колониальную администрацию. Это (в числе прочих способов) может происходить и в результате инспирированного привода к власти зависимого, марионеточного режима. А то, что нынешний киевский режим приведён к власти Западом и является марионеточным, является тайной только для ограбленных поклонников майдана самого низшего звена. Даже на среднем государственном уровне этот факт не только не отрицают, но гордятся им, стремясь согласовывать со «старшими партнёрами» свой каждый значимый шаг.

Так может быть колонией сильной метрополии это во благо? Нет — обязанности колонии перед своей метрополией состоят не в изнеженной взаимной любви, но в беспощадной эксплуатации её природных ресурсов. Колония не может быть процветающей — вспомним историю африканских государств, десятилетиями пребывающих в хронической нищете даже после формального распада колониальных империй.

Вернёмся к истории с истребляемым украинским лесом: не действуют никакие законы или ограничения на его вывоз, и даже робкие попытки парламента пресечь уничтожение лесных массивов натыкаются на вето со стороны администрации президента . Колониальная администрация для того и поставлена, чтобы блюсти интересы своих иностранных хозяев.

Расхищаются не только природные богатства, но и человеческие ресурсы. Низкий уровень жизни определяет дешевизну рабочей силы, чем нынешнее украинское правительство даже гордится: мол, повышается конкурентоспособность отечественного производства. Однако рабсила оказывается настолько дешёвой, что с голодухи толпами бежит за границу. Колония — это роскошные особняки плантаторов на фоне всеобщей нищеты. В колонии нет демократии, её куцая политическая жизнь диктуется экономическим интересами метрополии, а на страже существующего порядка вещей стоят зловещие «тонтон-макуты» и армия туземных полицаев.

Радоваться превращению Украины в колонию могут лишь изменники и тупицы, для которых умеренный приток иностранных денег для потреб местных феодалов и есть вершина развития человеческой цивилизации. Для остальных людей иностранная колонизация это падение уровня и продолжительности жизни, эпидемии смертельных болезней, уничтожение любых социальных обязательств — плантаторы не желают нести дополнительные расходы по содержанию рабов, что удешевляет стоимость продукции и увеличивает их личную прибыль. Когда собственные царьки безжалостно уничтожают данную им историей территорию, то и соседи начинают задумываться — а чем же ещё можно поживиться у нерадивых хозяев, и отовсюду тянутся жадные лапы.

Ненавидимого плантаторами Советского Союза больше не существует, а потому никто ограбленным на помощь не придёт. Смешно, если рабы на плантациях говорят, будто они «независимы». Первый шаг для настоящего освобождения — просто осознать свой истинный статус. Горький, гадкий, унизительный.

Однако нельзя лечить болезнь, не зная её по имени.