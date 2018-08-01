Александр Дрозденко поздравил Ленобласть с Днем Рождения

Губернатор Ленинградской области поздравил свой родной регион с 91-ой годовщиной со дня его образования.

В своем поздравлении вспомнил глава региона и о том, что в прошлом году Ленинградская область отметила свой 90-летний юбилей, где на праздничных мероприятиях много говорили о достижениях и перспективах развития региона и строили планы на ближайшее будущее.

Александр Дрозденко отметил, что область развивается, строится, реализует амбициозные проекты в сфере инновационной экономики, активно меняет качество взаимодействия власти и общества, государства и граждан.

Губернатор отметил, что Ленинградская область постепенно становится центром всего передового, где активно развивается наукоёмкая промышленность, продвигаются новые технологии в сельском хозяйстве, проходит «цифровизацию» всей сферы госуслуг, строятся самые современные социальные и спортивные объекты.

Ленинградская область была образована в результате административно-территориальной реформы 1 августа 1927 года. Исторически ей предшествовала Ингерманландская, позже — Санкт-Петербургская губерния, образованная в 1708 году.