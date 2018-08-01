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Тут вам не бассейн: в День ВДВ в Новосибирске отключат и сольют три фонтана
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Тут вам не бассейн: в День ВДВ в Новосибирске отключат и сольют три фонтана 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Завтра, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск в Новосибирске отключат на профилактику три фонтана.
«Если есть выбор, когда сделать регламентные работы, то мы это лучше сделаем второго, а не первого или третьего», — рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.
В фонтанах, которые не будут работать, предусмотрены разные виды работ.
«Мы, скорее всего, сольём воду с Пименова — день пошёл на убыль и подсветка фонтанов стала иметь значение, а там демонтированы светильники», — объяснил Науменко.
По его словам, за завтрашний день специалисты должны будут успеть настроить освещение.
«Плюс будут слиты Орджоникидзе и Первомайский. У нас там дорогостоящее оборудование, люди, которые туда прыгают, — они могут поломать», — сказал Науменко.
Он пояснил также, что фонтанам требуется чистка, потому что они сейчас цветут.
Остальные фонтаны в городе будут работать по графику — Науменко отметил, что традиционно десантники лезут не во все фонтаны, а в основном в сквере на Орджоникидзе и Первомайском сквере.
Завтра НГС весь день будет вести онлайн-трансляцию со Дня ВДВ в Новосибирске.
Мы ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с праздниками, — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Посмотреть, как десантники провели свой праздник в прошлом году, можно в этом материале НГС.
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