Тут вам не бассейн: в День ВДВ в Новосибирске отключат и сольют три фонтана

Завтра, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск в Новосибирске отключат на профилактику три фонтана.

«Если есть выбор, когда сделать регламентные работы, то мы это лучше сделаем второго, а не первого или третьего», — рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко

В фонтанах, которые не будут работать, предусмотрены разные виды работ.

«Мы, скорее всего, сольём воду с Пименова — день пошёл на убыль и подсветка фонтанов стала иметь значение, а там демонтированы светильники», — объяснил Науменко.

По его словам, за завтрашний день специалисты должны будут успеть настроить освещение.

«Плюс будут слиты Орджоникидзе и Первомайский. У нас там дорогостоящее оборудование, люди, которые туда прыгают, — они могут поломать», — сказал Науменко.

Он пояснил также, что фонтанам требуется чистка, потому что они сейчас цветут.

Остальные фонтаны в городе будут работать по графику — Науменко отметил, что традиционно десантники лезут не во все фонтаны, а в основном в сквере на Орджоникидзе и Первомайском сквере.

Завтра НГС весь день будет вести онлайн-трансляцию со Дня ВДВ в Новосибирске.

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Посмотреть, как десантники провели свой праздник в прошлом году, можно в этом материале НГС.