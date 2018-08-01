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107 раз отмерь и проверь
Все новости Новосибирской области
1 час назад
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Как их расходуют? Проверят до копейки каждый метр. Всего в 2018 году предстоит провести работу на 107 объектах во всех 30 районах
Новосибирской области
.
Опубликовано в
газете «Советская Сибирь»
№31 от 1 августа 2018 года
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