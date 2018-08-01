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107 раз отмерь и проверь
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107 раз отмерь и проверь 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как их расходуют? Проверят до копейки каждый метр. Всего в 2018 году предстоит провести работу на 107 объектах во всех 30 районах Новосибирской области.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №31 от 1 августа 2018 года
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