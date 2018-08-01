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С 3 августа в домах курганцев на 10 дней пропадет горячая вода
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С 3 августа в домах курганцев на 10 дней пропадет горячая вода 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Курганцам снова предстоит включить водонагреватели
С 3 августа на 10 дней приостановит свою работу ТЭЦ-1. В это время в домах курганцев не будет горячей воды. Повезёт только жителям Заозерного — микрорайон будет обслуживать курганская ТЭЦ-2.
Приостановка работы ТЭЦ-1 связана с плановой подготовкой курганской генерирующей компании к осенне-зимнему периоду.
— За это время планируется выполнить все необходимые ежегодные работы на газораспределительном и тепломеханическом оборудовании электростанций. Проведение указанных работ позволит обеспечить надежное теплоснабжение и ГВС потребителей, как в летний период, так и в предстоящий отопительный сезон, — сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании.
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