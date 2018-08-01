С 3 августа в домах курганцев на 10 дней пропадет горячая вода

Курганцам снова предстоит включить водонагреватели

С 3 августа на 10 дней приостановит свою работу ТЭЦ-1. В это время в домах курганцев не будет горячей воды. Повезёт только жителям Заозерного — микрорайон будет обслуживать курганская ТЭЦ-2.

Приостановка работы ТЭЦ-1 связана с плановой подготовкой курганской генерирующей компании к осенне-зимнему периоду.

— За это время планируется выполнить все необходимые ежегодные работы на газораспределительном и тепломеханическом оборудовании электростанций. Проведение указанных работ позволит обеспечить надежное теплоснабжение и ГВС потребителей, как в летний период, так и в предстоящий отопительный сезон, — сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании.