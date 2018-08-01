Должны ли соседи участвовать в постройке забора? Разбираемся в сложном вопросе

При покупке земельного участка и его обустройстве многие сталкиваются с проблемой установки забора. Это достаточно трудоемкий процесс, и его установка регулируется множеством нормативно-правовых актов, что может запутать Вас или попросту отбить желание в этом разбираться. Разберем, на что нужно обратить внимание при установке забора.

Соседи по даче

На что обратить внимание в первую очередь

Перед установкой забора в первую очередь обсудите это со своим соседом, не будет ли он против. Оговорите материалы и конструкции, уточните, будет ли он финансово или физически участвовать в строительстве. Также, следует изучить все документы на землю, точно рассчитать все границы между участками. Ознакомиться со строительными нормативно-правовыми актами, которые определяют общие правила и нормы строительства ограждения.

При размещении объектов на новом участке необходимо придерживаться санитарно-бытовых норм, а на давно застроенном — обратить внимание на некоторые нюансы. Расстояние от забора до соседского жилого дома не должно быть меньше полутора метров, так в случае пожарной ситуации будет доступ к задней части жилища. Высота и прозрачность забора должна быть приемлемой для обеих сторон, тогда никаких проблем не возникнет.

Санитарно-бытовые нормы при установке забора

Нормы постройки забора

Санитарно-бытовыми нормами установлены расстояния между объектами на участке и границей, на которых нужно располагать забор:

· Минимальное расстояние между жилым домом и ограждением — три метра.

· Дистанция между хозяйственной постройкой и забором — один метр.

· Вода со скатов крыш, и балконов должна стекать на вашу территорию.

· Крупные деревья располагаются на расстоянии четырех метров от ограждения, деревья средней высоты — два метра, кустарника — один метр.

Итак, вы вооружились всеми необходимыми знаниями относительно нормативных актов и знаете свои права. Чтобы быть уверенным, что ваши соседи не забудут ничего, что ранее одобрили, лучше все записать и оставить свои подписи. Тогда при возникновении любого спора, у вас будет наглядный документ, который урегулирует недопонимания.

Когда все решено и согласовано можно приступать к возведению забора

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