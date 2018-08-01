Мечта сбылась. На станцию Мочище Новосибирского района пришёл газ

«В последнее время многое меняется в лучшую сторону. Стали слышать людей», — говорит жительница ст. Мочище Любовь Винникова. Для неё газ — это избавление от необходимости таскать тяжёлые вёдра с углем, из-за которого в доме постоянно грязно. Готовить на газовой плите гораздо быстрее и удобнее, чем на электрической. А если есть водопровод, то с газовым водонагревателем и вода горячая будет всегда.

Сварщик Станислав Юшков уже 15 лет строит газопроводы в маленьких посёлках. Он испытывает радость и гордость — ведь в том числе благодаря и его труду жизнь у людей становится лучше. И нет более дорогой награды, чем когда подходит какая-нибудь женщина и говорит: «Спасибо, сынки!»

Новое качество жизни

Газораспределительную станцию на ст. Мочище торжественно открыл глава Новосибирской области Андрей Травников . «Это сделали благодаря Программе газификации НСО, — сказал врио губернатора. — За два года построили магистральный трубопровод и распределительные сети. Теперь около 500 семей в этом поселении получат голубое топливо».

На газ перейдут и местные котельные, сегодня работающие на угле. Газ — более дешёвое топливо. «Таким образом, следует ожидать снижения тарифов на тепло. Как минимум в ближайшее время они не будут повышаться», — уверен Андрей Травников. Кроме того, газовые котельные более надёжны и намного меньше портят экологию, нежели угольные.

«Станция Мочище — 36-е сельское поселение нашего района из 80, куда пришло голубое топливо, — рассказал глава Новосибирского сельского района Александр Соболевский . — Уже в этом году к газораспределительным сетям подключатся 50 домовладений. В следующем году планируем провести газ в 150 домов».

Жители смогут отказаться от печей

После зажжения символического факела и поздравительных речей Андрей Травников пообщался с жителями. Он признал, что газификация в Новосибирской области идёт недостаточно быстро, и обозначил приоритеты Программы газификации, которая рассчитана до 2021 года: «Нужна более полная газификация тех населённых пунктов, в которых уже есть магистральные газопроводы. Это будет справедливо с социальной точки зрения. Ведь обидно, когда на соседней улице газ есть, а у тебя нет».

Травников подчеркнул, что при выстраивании планов газификации приоритет будут отдавать тем сельским поселениям, где есть перспективные производственные объекты. Ведь создание рабочих мест на селе — самый актуальный вопрос. Поэтому в правительстве НСО готовы оказывать содействие любым проектам и любым инвесторам.

В ближайших планах — газификация посёлка Горный в Тогучинском районе. Он получил статус монопоселения, который обеспечивает налоговые льготы и другие бонусы резидентам, готовым открывать предприятия и создавать рабочие места.

Газораспределительная станция на Мочище обеспечит топливом:

568 домовладений2 социальных объекта2 сельскохозяйственных объекта16 км — общая протяжённость газораспределительных сетей на территории ст. Мочище133 млн руб. из областного бюджета направили на обеспечение жителей НСО голубым топливом в 2018 году