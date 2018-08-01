Новая котельная в Алейске сделает город более комфортным для проживания

Котельная, на строительство которой из бюджета края было направлено порядка 70 млн рублей, обеспечит теплом половину жителей Алейска и позволит отказаться от пяти устаревших бойлерных. Благодаря энергоэффективному оборудованию снизятся затраты на электроэнергию и топливо. Кроме того, удастся снять нагрузку с компании «Алейскзернопродукт»: тепло, которое котельная предприятия отдавала городу, позволит увеличить мощности и развивать производство.

Но главный эффект от ввода новой котельной, по словам главы города, в том, что жители в холодное время будут обеспечены надежным теплоснабжением и горячей водой.

Врио губернатора Виктор Томенко отметил, что закрытие мелких котельных также позволит улучшить экологическую обстановку в Алейске. «Город становится более комфортным для дальнейшего проживания, что соответствует базовым, основным задачам развития края», — сказал он.

Виктор Томенко рассказал, что вопросам модернизации сферы ЖКХ в Алтайском крае уделяется серьезное внимание. В 2018 году принята программа по капремонту, модернизации и строительству новых объектов выработки тепловой энергии. На ее реализацию направят более 750 миллионов рублей.

«В этом году работы проводятся на 46 объектах в 25 муниципальных образованиях. В настоящее время более 60 километров теплотрасс приводят в соответствие так, чтобы они тоже работали нормально весь зимний период. Кроме того, большой объем ресурсов направляется и, естественно, наше внимание уделено сегодня созданию нормативных запасов различных видов топлива, в первую очередь угля. Это позволит у нас в крае обеспечить безаварийную, спокойную работу систем теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха будут минусовые».