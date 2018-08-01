Новая котельная в Алейске сделает город более комфортным для проживания 

Новая модульная котельная позволит повысить эффективность системы теплоснабжения Алейска и сделает жизнь горожан комфортнее. Об этом Виктору Томенко, врио губернатора Алтайского края, доложил глава города Иван Маскаев.
Котельная, на строительство которой из бюджета края было направлено порядка 70 млн рублей, обеспечит теплом половину жителей Алейска и позволит отказаться от пяти устаревших бойлерных. Благодаря энергоэффективному оборудованию снизятся затраты на электроэнергию и топливо. Кроме того, удастся снять нагрузку с компании «Алейскзернопродукт»: тепло, которое котельная предприятия отдавала городу, позволит увеличить мощности и развивать производство.
Но главный эффект от ввода новой котельной, по словам главы города, в том, что жители в холодное время будут обеспечены надежным теплоснабжением и горячей водой.
Врио губернатора Виктор Томенко отметил, что закрытие мелких котельных также позволит улучшить экологическую обстановку в Алейске. «Город становится более комфортным для дальнейшего проживания, что соответствует базовым, основным задачам развития края», — сказал он.
Виктор Томенко рассказал, что вопросам модернизации сферы ЖКХ в Алтайском крае уделяется серьезное внимание. В 2018 году принята программа по капремонту, модернизации и строительству новых объектов выработки тепловой энергии. На ее реализацию направят более 750 миллионов рублей.
«В этом году работы проводятся на 46 объектах в 25 муниципальных образованиях. В настоящее время более 60 километров теплотрасс приводят в соответствие так, чтобы они тоже работали нормально весь зимний период. Кроме того, большой объем ресурсов направляется и, естественно, наше внимание уделено сегодня созданию нормативных запасов различных видов топлива, в первую очередь угля. Это позволит у нас в крае обеспечить безаварийную, спокойную работу систем теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха будут минусовые».