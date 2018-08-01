Барабинск утопает: у частных ассенизаторов нет лицензии

Жители обращались к директору МУП «Водоотведение» Александру Савченко , главе администрации Барабинского района Евгению Бессонову с требованием сократить сроки ожидания машин для откачки, однако результатов не дождались. А нечистоты тем временем переполняют выгребные ямы, разливаются и вытекают наружу, становясь очагами антисанитарии, сообщает «Восемь плюс один».

Когда-то заниматься вывозом жидких отходов могли частники, теперь же администрация Барабинского района решила навести порядок в работе ассенизаторских машин, ведь многие их владельцы даже не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как пояснили в администрации Барабинска, с января 2016 года лица, занимающиеся вывозом жидких бытовых отходов, обязаны получить лицензии на данный вид деятельности и зарегистрироваться в налоговом органе как индивидуальные предприниматели для того, чтобы уплачивать налоги. Глава Барабинского района Евгений Бессонов дважды встречался с инициативной группой владельцев АС-машин. Разговор шел об организации в границах поселения водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации . По действующему законодательству, жидкие бытовые отходы относятся к четвертому классу опасности, поэтому данный вид деятельности лицензируется.

Откачивать выгребные ямы было поручено местному унитарному предприятию «Водоотведение». Однако дождаться своей очереди совершенно невозможно, поясняют местные жители. Администрация же уверяет, что все проблемы с нечистотами решаются в течение суток. Ежедневно работают семь машин муниципального унитарного предприятия «Водоотведение», из них пять — по многоквартирным домам, два — на частные заявки, дополнительно еще четыре единицы спецтехники куйбышевской компании ООО «Эталон».

«Наше предприятие платит налоги, в том числе, налог на природоохранную деятельность А частники ничего не платят, хотя берут 7 рублей 80 копеек за куб отходов. Я считаю, если хотите работать — узаконьте свою деятельность, получите лицензию, — высказался Александр Савченко. — Давайте законно конкурировать. Понимаю людей, их лишили права выбора, но с частниками-ассенизаторами я встречался, беседовал, объяснял, куда обратиться, чтобы получить лицензию, но это никому не нужно. Получилось то, что получилось. Договоры люди не хотят заключать, но мы работаем и по заявкам. В день может поступить 30-40 заявок, иногда не успеваем, отстаем на сутки. Но и эту проблему можно решить, если побеспокоиться заранее, заглянуть в свою выгребную яму. Есть угроза, что через день-два наполнится, значит, нужно позвонить сейчас».

Первого октября 2018 года состоится реорганизация двух хозяйств, это «Водоотведение» и МУП «ЖКХ». Инициатива слияния поддержана и Советом депутатов администрации Барабинского района. К уже имеющимся семи ассенизаторским машинам прибавятся еще три. Савченко уверяет, что этой техники хватит для того, чтобы справиться с нуждами по откачке жидких отходов.